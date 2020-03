Ära tee oma voodist kodukontorit! Ekspert seletab, miks 

Dr Sophie Bostock seletab, et voodi peaks olema mõeldud siiski magamiseks ja mitte kontoritöö tegemiseks. Daily Mail loetleb põhjusi, miks voodis ei maksa tööd teha.

1) See mõjub ajule halvasti

Dr Bostocki sõnul peab aju kosutava ööune nimel seostama voodit magamise, mitte millegagi muuga. Samal põhjuseks ei tohiks päev otsa pidžaama väel ringi tuterdada - see olgu ikkagi öömunder.

2) See pärsib su produktiivsust

Kui oled päev otsa voodis tööd teinud ja otsustad viimaks magama heita, ketrab su aju ilmselt veel tükk aega töömõtteid. Nii ei maga sa end välja ja järgmine tööpäev tuleb nadim. Teisalt tekib voodis töötades kiusatus veidi põõnata - ka see vähendab su produktiivsust. Lisaks peaks töökeskkond olema valge. Päikesepaiste on parim tujutõstja, nii et kui töötad akna kõrval laua taga, jagub sul energiat.