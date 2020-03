Apteegist saab ravimeid nüüd vaid kuni kaheks kuuks  

„Ravimite väljakirjutamine ja müük on viimastel nädalatel oluliselt kasvanud. Ravimiameti hinnangul võib ravimite nõudluse suurenemine koostoimes teiste rahvusvahelises eriolukorras kehtestatud piirangutega põhjustada ravimite kättesaadavuse vähenemist. Kuigi praeguseks ei ole ravimiametile teatatud COVID-19 sümptomite leevendamiseks vajalike ravimite tarneraskustest, ei saa neid olukorra muutudes välistada,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Meie ülesanne on tagada, et olemasolevaid ravimeid jätkuks kõigile, kes neid vajavad. Seepärast vähendame ravimite väljakirjutamise ja väljastamise koguseid, et ennetada ravimite massilist kokkuostmist.“

„Viimase nädala jooksul on paljud inimesed ostnud apteegist retseptiravimeid korraga kõigi väljakirjutatud retseptide alusel ja koguses. Samuti varutakse ebavajalikult suurtes kogustes käsimüügiravimeid,“ selgitas ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp. „Ravimeid on ja tuuakse juurde, aga selleks, et ravimite väljaostmine saaks toimuda asjakohases tempos ning et ükski abivajaja ei jääks apteegis vajaliku ravimita, on mõistlik seada piirangud ravimite väljakirjutamise ja müügi kogustele. Palume kõigilt mõistvat suhtumist, tegemist on ajutise eriolukorraga.“