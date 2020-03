KURNATUSE VASTU: kiirabipidajad tohivad ajutiselt brigaadide koosseisu vähendada 

Sotsiaalministeeriumi tervisearendamise nõuniku Ragnar Vaiknemetsa sõnul on võimaluse eesmärk säästa kurnatusest häirekeskuse ja kiirabi töötajaid, kelle koormus peamiselt koroona testimise tõttu viimasel ajal oluliselt on suurenenud.

„Koroona testimise tõttu suurenes häirekeskuse kõnede arv ning abivajajateni jõudmine võis mõnevõrra võtta rohkem aega,“ ütles Vaiknemets. Ta lisas, et võimalus teenindada kaheliikmelises brigaadis tagab töötajate tööjõulisuse, kui koormus peaks veelgi suurenema, samuti säästab kiirabitöötajaid võimaliku nakatumise eest.

„Kaheliikmeline brigaad on täpselt sama võimekas ja kvaliteetne kui kolmeliikmeline,“ märkis Vaiknemets.

Ta rõhutas, et abivajajani jõudmata jäädud ei ole ning seda ei juhtu ka tulevikus.

„See on võimalus, mitte kohustus, mille otsustab iga kiirabiasutus ise,“ ütles Vaiknemets.

Vaiknemets ütles, et kiirabi hõivatuse suurenemist tuleb ette iga-aastaselt viirusnakkuste perioodil, kui haigustunnustega inimeste pöördumiste arv tõuseb.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna peaspetsialist Kalev Pahla rõhutas, et kõnealune võimalus ei tähenda, et kergete viirussümptomitega inimesed peaksid kutsuma kiirabi või helistama nõu saamiseks häirekeskusesse. Sellisteks juhtudeks on ööpäeva ringi avatud perearsti nõuandetelefon kuhu saab helistada numbril 1220.