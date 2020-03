Uudised MEESTEARST MARGUS PUNAB: peame olema valmis panustama vabatahtlikult kohtades, kus vajatakse meie abi Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 15:51 Jaga: M

" Usun, et ka meie riigijuhtide puhul on „hanerasva periood“ nüüd möödas ning kõik on aru saanud probleemi tõsidusest," kirjutas Margsu Punab. Foto: Aldo Luud

“Sissekanded ja artiklid sellest, mis kõik on valesti tehtud, ei aita mingil moel tänast kriisi lahendada,” kirjutab tuntud meestearst Margus Punab sotsiaalmeedias. Ta paneb südamele, et kriisi süvenedes peame olema kõik valmis panustama vabatahtlikult kohtades, kus meid vajatakse