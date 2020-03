Mikrobioloog lükkab ümber linnalegendid ja valeõpetused: sooja vee joomisega koroona vastu ei saa 

Ühele mu tuttavale, kes lapse pärast muretses, ütles perearst: „Aa, nohu on ka? Siis ei ole lapsel kindlasti koroona!“ Vastab see tõele?

Ainult kliiniliste sümptomite järgi koroonat ära ei tunne. Üldised tunnused on palavik – 96 protsendil koroonahaigetel on palavik üle 38 kraadi –, kuiv köha ja halb enesetunne. Muude sümptomite nimekiri on pikk: keegi oksendab, kellelgi on kõht lahti, kellelgi on ka nohu, aga, jah, pigem koroonaga nohu ei ole. Palavik, kuiv köha ja halb enesetunne on kõige sagedasemad tunnused.