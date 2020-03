Perearsti nõuandetelefoni juht: esimese asjana tuleks siiski nõuandetelefonile helistada 

Kui varasemalt sai perearsti nõuandetelefon 600 kuni 800 kõnet ööpäevas, siis eriolukorra ajal on ühes ööpäevas vastatud maksimaalselt lausa 2200'le kõnele. Praeguseks on olukord stabiliseerunud ning kõnesid on keskmiselt 1600 päevas. Kallikorm-Rannamets ütleb, et vähemalt 80% kõnedest puudutavad koroonaviirust.