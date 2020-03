ÄRGE SÜÜDISTAGE HAIGEID! Perearst Madis Veskimägi: haigusvaevused on pisiasi võrreldes tõrjumise ja sõimuga 

"Olen mures võimaliku perevägivalla laine pärast: vanemad on sageli jäänud koduseks, valitseb teadmatus ja mure tuleviku pärast, lapsed peaksid kodus tegelema õppetööga. Karta on ka ärevushäirete sagenemist. Pinged kasvavad ja nii võib tekkida oht vägivallaks või ärevus-paanikahoogude tekkeks. Kindlasti tuleb jääda rahulikuks, toetada nõrgemaid ja vajadusel pöörduda psühholoogilise- ja kriisiabi saamiseks.”

Veskimägi usub, et koos rahulikult ja mõistlikult tegutsedes saame ka koroonakriisist jagu. “Kindlasti ei tohiks kalduda äärmustesse. Minuni on jõudnud teated, kuidas ühes hooldekodus lukustatakse eakad tubadesse, sooviga "neid kaitsta". Kui vanemaealine avastab, et ta on lukustatud ruumis, võib järgneda tõsine paanika, vererõhutõus, oht insuldi või infarkti tekkeks. Kui tekib tulekahju, siis ei taha edasi mõtelda. Nakkuse saanud ei ole selles ise süüdi, nad vajavad inimlikku toetust ja mõistmist, mitte halvakspanu või sõimu.”