Eestis lisandus 20 koroonaviirusesse nakatunut, kahe patsiendi seisund haiglas on kriitiline 

Võrreldes eilsega lisandus 20 uut positiivset testitulemust, uusi nakatunuid tuli enim juurde Harjumaal – 9. Tartus ja Võrus lisandus kummaski 4, Saaremaal 2 ja teistes maakondades nakatunuid ei lisandunud (ühe nakatunu puhul isikukood puudub). Vanusgruppide vaates on seis endine, 6% alla 20 aastased ja 17% 60+ vanusgrupi positiivseid. Haiglaravil on 15 inimest, neist neli vajab intensiivravi ning kahe inimese seisund on kriitiline.

Pärnu Haiglas on 3 inimest ja kõigi seisund on stabiilne. Ida-Tallinna Keskhaiglas on 2 inimest, kes vajavad intensiivravi, kuid nende seisundit hinnatakse stabiilseks. Tartu Ülikooli Kliinikumis on ravil 5 inimest, neist 2 on kriitilises seisus intensiivravis. Lääne-Tallinna Kekshaiglas viibib hetkel 5 inimest, nende kõigi seisund on stabiilne ja nad ei vaja intensiivravi.