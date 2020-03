SUURHAIGLA ARSTID PALUVAD TUNGIVALT: hea Eesti rahvas, püsige kodus! Viimane aeg on ära hoida halvim 

Regionaalhaigla arstide ja juhtidena oleme jälginud detailselt Covid-19 levikut ja arenguid eri riikides juba aasta algusest. Toetudes Itaalia, Prantsusmaa, Austria, Iraani ja Hispaania arengutele on selge, et Eestis on viimane aeg tõhustada isolatsiooni ja senine meie kaasmaalaste käitumine pole piisav halvima ärahoidmiseks.