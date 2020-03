TÖÖ KAOTANUD TREENER: esialgu oli šokk, aga nüüd hakkab olukord vaikselt kohale jõudma 

Hinnatud treener ja harrastusfotograaf Peeter Karask juhtus olema Aasias, kui koroonaviiruse levik hakkas tuure üles võtma. „Loomulikult oli mul jaanuari lõpus Shanghaist koju lennates kahtlus, et viirus võib levida üle maailma, kuid et nii kiiresti – seda muidugi ei uskunud,“ tõdeb mees. Nüüd on viirusepuhang jõudnud valusalt ka Peetrini: spordiklubid on suletud ja mees on tööta.

Varem ülimalt hõivatud jõusaali, body pumpi ja personaatreener, kes alustas pealinnas trennide andmist sageli juba enne kella seitset hommikul, elab nüüd Lõuna-Eesti paksus metsas, Ahja jõe kandis. Kõnnib metsas, vaatleb loodust, teeb pilte, mida aeg-ajalt postitab ka sotsiaalmeediasse.

„Nüüd, kui spordiklubid on kriisikomisjoni otsusega suletud, siis olen mina nagu tuhanded teiste valdkondade inimesed tööta ja pean hakkama saama uue olukorraga,“ räägib Peeter. Ta usub, et enamikule inimestest, kes kodus istuvad, ei ole reaalsus veel kohale jõudnud.

Ka tema ise vajas kohanemisaega. „Esialgu oli mul šokk selle olukorra pärast, aga eks nüüd hakkab vaikselt kohale jõudma. Usun, et inimesed suudavad harjuda, lootes, et selline olukord kaua ei kesta.“