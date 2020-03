Viroloogia professor Irja Lutsar: lisapiirangute rakendamiseks on praegu õige aeg 

Lutsari hinnangul on viimase nädala jooksul olnud peamine koroonaviiruse leviku areng nakatunute arvu stabiliseerimine. "Ma ei taha seda väga kõva häälega öelda, sest siis pean kolm korda üle õla sülitama, aga praegu lisandub päevaga positiivse prooviga inimesi 20 ringis, seitse-kümme päeva tagasi oli see arv 60 ringis," nentis Lutsar.

Lutsar on olnud ka masstestimise vastu. Miks ja milline on tema sõnum masstestimise pooldajatele? "Seda ütles professor Andres Merits, keda ma täielikult usaldan, et uued testid on nii tundlikud, et kui seal on natukenegi seda koroonaviiruse RNA-d õhus, on testi tulemus positiivne. See aga ei tähenda, et inimesel on koroona. Kui testime valesid inimesi, võib ta maha rahuneda - "Olen korra andnud negatiivse koroona testi, võin oma elu edasi elada".

Kui aga vaatame, siis need inimesed, kes on olnud kontaksed koroonasse nakatunutega, siis see ei huvita mind absoluutselt, kas testi tulemus on positiivne või negatiivne, sest nad peavad olema niikuinii karantiinis. Test ei muuda tema elus midagi. Samuti, kui juba peres on üks koroonahaige ja teine inimene on sarnase kliinilise pildiga - mul pole mingit põhjust kahtlustada, et tal võib olla mingi muu viirus," põhjendas Lutsar, kes lisas, et perekondlikud ja lähedased kontaktid on sellele haigusele väga iseloomulikud.

"Eesti juhud on väga sageli seotud pidudega. Võib olla mitte otseselt näiteks Kuressaares peetud võrkpallimatšiga, aga sellele järgnenud peoga. Me näeme, et isegi piirkonnad, kus on väga palju testitud, sealt tuleb ikka vanu, näiteks 80aastasaeid inimesi koroonaviirusega, keda ei olnud nendel pidudel."

Lutsari hinnangul pole ka mõtet teha teste, mille tulemustega ei ole midagi peale hakata. "Miks kulutada testi analüüsivate inimeste aega, et teistel oleks lihtsalt huvitav teada, kas neil on koroonaviirus või ei? Kui seda testi teha, siis sellele peab järgnema tegevus. See puudutab kõiki meditsiinilisi teste.

Kui me muidu ei saa teada, kas see inimene peab karantiinis olemas, siis loomulikult on test näidustatud. Või näiteks kui inimene töötab kriitilises kohas, aga tal on köha-nöhu, aga kontakti pole justkui olnud - siis on test näidustatud. Võib olla on hoopis gripp ja tohib kolme-nelja päeva pärast tööle naasta," leidis viroloogia professor, kes toetab praegust valitud suunda.