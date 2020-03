TASUTA TERVISENÕU: tuntud apteegikett avab nõuandeliini 

Nõuandeliinilt annavad apteekrid tervisenõu ja juhiseid nii eesti kui ka vene keeles. Liin on avatud esmaspäevast reedeni kella 9.00-20.00 ning laupäeval ja pühapäeval kella 9.00-17.00.

Südameapteegi juhatuse liikme Evelin Härma sõnul on viiruse leviku ajal nõudlus apteegi nõuandetelefoni liini järele suur, mida kinnitab hüppeliselt kasvanud koormus e-apteegi telefonile.

"Inimesed on tervise pärast mures rohkem kui kunagi varem ning esmast nõu tahetakse saada kodunt väljumata. On väga oluline, et kasvava infopäringu tõttu ei jääks ükski helistaja vajaliku nõu ja infota," kinnitab Härma.