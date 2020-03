Keha Koroonahirmus hambaarstid: peatage plaaniline ravi! Terviseamet keeldub: piisab sanitaarnõuete täitmisest Henry Linnard , täna, 14:27 Jaga: M

GALERII

Katrin Metstak Foto: Priit Simson / Ekspress Meedia

Eesti hambaarstid paluvad riigilt plaanilise hambaravi peatamist nii, nagu on peatatud plaaniline arstiabi, ent see palve on langenud kurtidele kõrvadele – terviseamet ei pea seda vajalikuks. Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik on veendunud, et sanitaarnõuete tavapärasest järgimisest piisab ka koroonaviiruse puhul.