EESTLANNA AUSTRAALIAS: olin oma firmas esimene koroona kriisijuhtum. Keegi ei teadnud, mida minuga pihta hakata 

“Meil on siin suht sama seis mis Eestis, et oleme selle "kurvi" või "parabooli" tõusvas osas,” iseloomustab Austraalia koroonaolukorda Eli Üksküla, kes on seal elanud viimased üheksa aastat. Isegi kui ta pole viimaseid kohalikke uudiseid lugenud, teab ta nende sisu: “Üldiselt on iga päev mingi uus jama.” Jama sisse sattus ka Eli ise pärast hiljutist Eestis käiku.

Eestis kujundajana leiba teeninud Eli on töötanud Austraalias mitmel pool ja mitmes ametis. Praegu on ta kolmandat nädalat tööl teenindajana liitiumi kaevanduskülas, suurematest linnadest eemal. Austraalia kullaväljadel ehk Goldfieldsi piirkonnas. “Siin on ka kõik muidugi kõrgendatud meeleolus. Desinfitseerime kõiki pindu sada korda, kätepesu on nagu aasta sündmus ning desifitseerijad on kõigile nina alla topitud.”