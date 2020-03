KOROONAVIIRUSEGA NAKATUNUD KIRURG: kõige šokeerivam oli, et sain selle haiguse suhteliselt kohe kätte 

Esmaspäeval pärast analüüsivastuseid saades hakkasin tundma, et on tekkinud nohu. Palavikku ja köha endiselt ei olnud. Aga kuna tuli negatiivne vastus, aga olid ikka viirusnähud, siis otsustasime abikaasaga, et vist oleks õige kontrollida ka koroonaviiruse osas.

Võtsin ühendust ka meie haigla infektsionistiga, kes teatas, et haigla seisukoht on, et kui on viirusnähud, siis istud kodus ja mingit testimist me kohe ette ei võta, sest testimised on ikka tõsiste sümptomitega patsientide jaoks. Ütles ka seda, et kui tahad testi teha, siis on kas perearsti või kiirabi kaudu. Organiseerisin siis perearstikeskuse kaudu koroonaanlüüsi andmise.

Kuna naine on ka perearst, siis ka tema puhul oli oluline teada saada, kas tegemist on koroonaviirusega, sest sellest lähtuvalt peab ka tema läbi mõtlema, mis saab tema tööülesannetest. Kuigi emaspäeval oli selge juba see, et teda tuleb ka isoleerida igaks juhuks.

Hilisõhtul helistaski kolleeg Synlabist, et proov oli positiivne. Nii et minu haigus hakkas suhteliselt tagasihoidlike sümptomitega, mis polnud sugugi sellised, mida kirjeldatakse praegu koroonaviiruse põhisümptomitena.

Kuidas teil pärast seda on tervis olnud? Kas nüüd on tulnud põhisümptomid või on haigus kulgenud pigem asümptomaatiliselt?

Pigem on see ikka tagasihoidlike sümptomitega. Mida mul pole tänase päevani olnud, on köha. Ja ka palavikku. Ma regulaarselt ennast kraadinud ei ole, aga kui ma olen tundunud, et on külmatunne, siis olen võtnud kraadiklaasi ja kraadinud. Ja palavikku mul tõesti olnud ei ole. Ja nohu on ka selline, et pole vaja kogu aeg, taskurätt varrukas, ringi käia. Või otsida kogu aeg paberit nina pühkimiseks. Kõik on olnud väga tagasihoidlik.

Kuidas on olnud 10 päeva jooksul dünaamika, kas tervis on nüüdseks juba paremaks läinud?