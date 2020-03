Miks sisaldab desoaine just alkoholi? „Peasüüdlane“ tuleb Tartu ülikoolist! 

Koroonakriisi tõttu on käte ja pindade puhastamiseks mõeldud alkoholipõhised desovahendid üle maailma kõrges nõudluses (ning seetõttu ka hinnas). Kuulus Vanity Fairi ajakiri otsustas seetõttu heita pilgu alkoholi kasutamisele puhastusvahendina ja nende artikkel algab Tartust Leonid Buchholtzi nimelise teaduriga.

Rootsis välja antud Eesti Päevaleht meenutas 1976. aastal teadlase leiust sajandi möödumist nõnda: „Kolmandaks tähelepanuväärivaks bakterioloogiliseks tööks Tartus kujunes doktoritöö, mille 1876 avaldas Leonid Buchholtz (sünd. Liivimaal 1850). See väga põhjalik uurimus käsitles „bakterite vahekorda mõningate antiseptikumidega“. Selles töös analüüsis Buchholtz mitte vähem kui 32 baktereid surmavat keemilist vahendit.“

Kui suure sammuga puhtama meditsiinimaailma suunal tegu oli? „Tema töö oli esimene teaduskirjanduses, kuigi on teatavaid tõendeid, et veini või brändit kasutati juba ammu meditsiinis desinfitseeriva ainena,“ nenditakse Buchholtzi kohta Vanity Fairi artiklis. Lisaks ei suhtutud vaatamata Tartu teaduri leiule alkoholi, täpsemalt etanooli, üleliigse entusiasmiga, sest see ei mõjunud seeninfektsioonide vastu.