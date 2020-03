HAIGLA ARST RASKETEST KOROONAHAIGETEST: intensiivravi või hingamisaparaadi toetust võib vaja minna mitu nädalat 

Arsti sõnul vajavad sellised haiged hästi sageli kõhulipõetust justnimelt selle pärast, et õhk pääseks paremini neisse kopsuosadesse, mis muidu on allpool kokkusurutud.

"Kui me kõiki neid ravimeetodeid rakendame, siis nende patsientide seisund võib stabiliseeruda ja kui me suudame neid piisavalt kaua elus hoida, siis ka paraneda," rääkis Sütt.

Kahjuks see viirus, mis praegu levib, on näidanud Eestis kui ka mujal maailmas, et kopsukahjustus ei lähe väga kiiresti üle. "See võib vajada intensiivravi või hingamisaparaadi toetust tegelikult mitmeid nädalaid."

Aga kui inimene on juba kriitilises seisundis intensiivravi palatis, siis kui paljud neist tervenevad? Kuidas on olukord Eesti patsientidega?

"Praegu need haiged, kes Eestis vajavad intensiivravi, on ikka intensiivravis. Keegi neist päriselt terveks pole saanud. Esimesed haiged tulid eelmise nädala lõpust. Elu näitab, et viie-kuue päevaga ei juhtu midagi. Terve järgmine nädal kulub ka ilmselt nende raviks." See tähendab ühtlasi, et nad on intensiivravis mitu nädalat ja nad hoiavad kinni intensiivravi kohti.

Ehkki intensiivravi kohti on üsna palju ja viirusepuhanguks valmistudes on neid ka juurde loodud, on haiguse olemus selline, et see võtab need kohad ära hästi pikaks ajaks. "Need inimesed, kes täna, homme, ülehomme haigeks jäävad, täidavad võib-olla nädala-paari pärast meie intensiivravid ära ja need, kes edaspidi haigeks jäävad - neile ei pruugi seal enam kohti olla. Haiguse kulg on intensiivis väga-väga pikk."

Suti sõnul sellepärast ongi meedikud viimasel ajal nii palju kedranud - püsige kodus.