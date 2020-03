HÄDAOLUKORRA JUHT POPOV: „Peame olema valmis, et Kuressaares on aprilli keskel kõik hingamisaparaadid hõivatud“ 

Komisjon on valmis ka mustaks stsenaariumiks, mille põhjuseks on Popovi sõnul see, et praegu ise abi otsivast kümnest inimesest on kuus-seitse Saaremaal nakatunud. "Levik on saarel suur. Suurem osa nakatunutest tuleb küll Kuressaare või Osmussaare piirkonnast, aga samamoodi tuleb teateid nakatunutest kõikjalt mujaltki," ütles Popov Aktuaalses Kaameras.