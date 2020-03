TÕHUS ABILINE KA VIIRUSTE VASTU: C-vitamiin on eriti vajalik immuunsuse tugevdamiseks 

Mitmed uuringud on näidanud, et C-vitamiini puudus suurendab gripiviirustesse haigestumise riski, kui aga veidigi organismi C-vitamiini varusid täiendada, on vastupanuvõime haigustele märksa parem. C-vitamiin aitab organismi immuunsüsteemi tugevdada ja on tõhus paljude haiguste vastu võitlemisel.

C-vitamiinil on veel mitmeid tähtsaid ülesandeid. See aitab kaasa raua imendumisele, samuti on sel oluline osa luude, hammaste, veresoonte, südame ja kogu organismi tervises. C-vitamiinil on kaalukas roll ka kollageeni ja elastiini tootmisel nahas – tänu sellele on nahk elastsem ning rohkem toonuses. Lisaks aitab C-vitamiin leevendada kevadväsimust ja võidelda stressi vastu.