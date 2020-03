Uudised Eesti haiglajuhid: isikukaitsevahendite varud küll vähenevad, kuid praegu saame kõigile ravi pakkuda Marvel Riik , täna, 17:13 Jaga: M

INTENSIIVRAVI JAGUB: tervisemaeti ja haiglate juhtide sõnul jagub Eestil praegu piisavalt intensiivravipalateid ja hapnikuaparaate, et koroonahaigetega tegeleda. Foto: Kollaaž (Andres Putting / Ekspress Meedia, Madis Veltman / Ekspress Meedia, Martin Ahven)

Eesti haiglate juhid ütlevad kui ühest suust, et kõige tähtsam on kaitsta meditsiinitöötajaid, et nad saaksid omakorda aidata teisi. See aga tähendab, et juurde on vaja isikukaitsevahendeid, mida kulub palju. „Kuni on võimekus, seni aidatakse tervisehoiusüsteemis kõiki inimesi maksimaalses mahus,“ kinnitas Pärnu haigla juht Urmas Sule.