TUGEVAM IMMUUNSUS JA KIIREM TERVENEMINE: turguta tervist nende kasulike bakteritega! 

Samuti on saada ka probiootilised tampoonid, mida võib kasutada tavaliste tampoonide asemel. Need aitavad vähendada sügelust, ärritust, halvalõhnalisi eritisi ja säilitada normaalset vaginaalset mikrofloorat.

Piimhappebakterid on appi võetud ka mähkmelööbega toime tulekuks - see aitab kiiremini taastada naha normaalse mikrofloora. Proovida tasub näiteks Eesti Allergialiidu tunnustusega Babe Pediatric laste intiimpesugeeli.

Apteekides on probiootikumide valik suur. Erinevusi on nii nende koostises, preparaadi vormis kui ka annustes ja mitu korda päevas neid võtta. Oluline on mõista, et iga probiootikum ei mõju kõigile alati ühtmoodi. Meil kõigil on erinev, ainult endale omane füsioloogia, toitumine ja soole mikroobide kooslus. Seetõttu tuleb enne kuuri alustamist kindlasti konsulteerida arsti või apteekriga.