DR VASSILJEVI NÕUANNE | Millest võib olla valu paremal pool küljes? 

On teisigi diagnostikavõtteid, kusjuures ka üsna lihtsaid. Näiteks kui püsti seistes keha paremale ja vasakule painutada, siis roietevahelise närvi põletiku korral suureneb valu sealpool, kuhu painutatakse, sest nii tekib surve närvile. Kui viga kopsus või kopsukelmes, siis on valus kallutada haiguskoldest vastassuunas, sest valu tekib haiget kohta venitades.

Kuigi selle asemel, et ise ennast diagnoosida, oleks mõistlikum pöörduda sama arsti poole, kes saatis röntgenisse. See, et röntgen ei näidanud mitte kui midagi, on arsti jaoks väärtuslik info, mis annab võimaluse mõelda edasi, kuni õige diagnoos käes, ja vastavalt diagnoosile ravi määratud.