DR VASSILJEVI NÕUANNE | Miks jalatallad külmetavad ja millest oleks abi? 

Kõigepealt muidugi pakuks sooje sokke. Tegelikult eakamal inimesel kipuvad jalad külmetama paigal istudes, kui veri ei käi hästi läbi. Siis tuleb uurida veresooni. Aga kui paigal istudes pole hullu, kuid jalad külmetavad just käies, siis on olukord tavapärasele vastupidine ja võib-olla isegi petlik. Mis tähendab, et tegemist on tundlikkuse häiretega. Arusaadavalt on siis viga närvides. Kui mõlema jala omades, siis kindlasti jalgadest kõrgemal.