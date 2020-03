Uudised Järvamaa ja Ida-Viru haigla valmistuvad Covid-19 põdejate tulvaks: „Personaliprobleem on kõige teravam!“ Marvel Riik , täna, 14:51 Jaga: M

Õhtulehega vestelnud haiglajuhtide sõnul on raviasutustel kaks peamist muret: kas pole piisavalt kaitsevahendeid või personali. Foto: Kollaaž (Priit Simson / Ekspress Meedia, Teet Malsroos, Aldo Luud)

Nii Ida-Viru kui ka Järvamaa haiglas on käsil ettevalmistused, et saaks varasemast rohkem tegeleda Covid-19 haigetega. Hoovõtu kõrval muretsetakse haiglatöötajate pärast, keda kas napib võib kes kuuluvad riskirühma. „Personaliprobleem on kõige teravam! Tavaolukorras haigla toimib, aga arvan, et eriolukorras tekib raskusi,“ tõdes Järvamaa haigla juht Andres Müürsepp.