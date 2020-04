ROOTSIS KOPSUARSTINA TÖÖTANUD ENN NÕU: koroona osas on praegu ainult üks valik: nakatuda, ellu jääda ja saavutada immuunsus 

“Selle viirusega tuleb õppida elama, kuni vaktsiin tuleb, mis võtab aastaid,” arvab koroonaviiruse kohta kirjanik Enn Nõu, kes töötas Rootsis kopsuarstina ligi 40 aastat. 86aastane mees mäletab ka aegu, mil võideldi tiisikusega ja Rootsis kontrolliti kõiki sisserändajaid piiril kopsuröntgeniga.

Kirjanik ja arstiteadlane Enn Nõu, kellel on kodu nii Eestis kui Rootsis, on praegu koos kirjanikust abikaasa Helgaga (85) Rootsis. Kõrge ea tõttu peetakse neid koroonahaiguse suurimaks riskigrupiks, kes peaks pigem toas istuma ja kõigist eemale hoidma. “Jah, vanemaid inimesi, kes on täiesti terved, praegu mingil määral diskrimineeritakse ainult vanusenumbri pärast,” arvab Nõu.

“Leitakse, et nad peavad kodus istuma ja üksi või kahekesi jalutama. Poodi pole soovitatav minna. Kardetakse, et nad võivad koormata tervishoiuaparaati, kuigi tegelikult on tavaliselt koormajad need vanurid, kellel on mitmed varasemad rasked süsteemihaigused.”

Heas vormis Enn Nõu mainib, et ehkki tema ja Helga vanust näitavad suuremad numbrid, tunnevad nad end bioloogiliselt nii 50 eluaasta ümber ja vaimselt üsnagi lapsikutena.