SILMAD KIPITAVAD JA ON PÕLETIKUS? Nii säästad silmi kodukontoris ja õues  

Silmapõletikud on viiruslikud, bakteriaalsed või seentest põhjustatud ning need on väga tihti tingitud kuivadest silmadest, mis loovad haiguse tekkeks soodsa pinnase. Paraku kipume head nägemist võtma sageli iseenesestmõistetavalt. Aga ka silmad vajavad aasta ringi hoolt ja kaitset.

Apteegist leiab hulga seespidiselt võetavaid tooteid, mis on loodud spetsiaalselt silmade kaitsmiseks. Kindlasti on silmade tugevdamisel abi mustikatest ja neist saadud toodetest, selliseid vahendeid on apteegis mitmeid. On tõestatud, et mustikad sisaldavad aineid, mis toetavad nägemist pimedas ja hämaras, mistõttu on mustikatablettide tarvitamine soovitatav kõigile, kes loevad palju, juhivad autot või töötavad arvutiga.

Silmade kaitsmisel on väga tähtis roll ka luteiinil, mis paikneb silma võrkkestas nägemisrakkude vahel. Luteiin neelab kahjuliku kiirguse, hoides seega silmi erinevate kahjustuste eest. Organism ise luteiini ei tooda ja toiduga seda piisavalt ei saa, seega on mõistlik seda juurde võtta. Arvutikasutajatel, aga ka soojale maale või päikeselisele suusamäele sõitjatel on seega eriti soovitatav valida endale just suurema luteiinisisaldusega tooted.

Mustika ja luteiini kõrval on veelgi aineid, mis aitavad hoida silmade tervist ja parandada juba tekkinud kergemaid vaevusi, näiteks zeaksantiin, tsink ja seleen ja B-grupi vitamiinid.

Prillid ja mütsid

Nii ereda valguse kui tuule ja tolmu eest on mõistlik oma silmi kaitsta kvaliteetsete päikeseprillidega, mis pakuvad 99-100% UV-kaitset. Samas peab meeles pidama, et liigne päikeseprillide kandmine rikub loomulikku kohastumisvõimet ja muudab silmad valgustundlikuks.