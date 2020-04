Kaalust alla? 10 + 10 soovitust sihile jõudmiseks 

Tasub mõelda kas või kardioloog Margus Viigimaa sõnadele: „Liikumine on see, mis aitab kehakaalu normis hoida. Ülekaal on paljude haiguste, sealhulgas kõrgvererõhktõve, insuldi ja südameinfarkti riskitegur.“ Aitab meile viiruseohustki, kas pole – rohkem tõbesid pole küll tarvis. Seega oleks mõistlik teha kõik mis võimalik, et haigusi ennetada.