Uudised Haigeid polegi? Narva perearstid ei kipu andma saatekirju koroonatestideks Marvel Riik , täna, 16:04 Jaga: M

GALERII

Avaliku testimise koordinaator, Medicumi juht Tõnis Allik ütles Õhtulehele, et Narvas on praegu testimisi veidi vähem kui näiteks Tallinnas. Pilt on illustratiivne. Foto: Alar Truu

„Vene inimesed on viirusest väga teadlikud, aga kohalikud perearstid on mõnevõrra konservatiivsed selle dokumendi väljastamisel,“ rääkis rahvasaadik Katri Raik oma kodulinna Narva perearstidest. Talle jääb arusaamatuks, kuidas suures linnas leidub päevi, kus ei ole tehtud ühtegi koroonatesti.