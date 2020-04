Terviseameti meditsiinijuht Arkadi Popov: peame olema koos, aitama üksteist - niimoodi saame viirusest võitu 

Kas toetate masstestimist, on teil rohkem infot?



Popov: Tean masstestimise ideest. Siin ma rõutan, et peab tegema vahet erinevate testimiste vahet. Räägime RNA-testimisest, millega tegelevad praegu terviseamet kui ka haiglad. See on pikk testimiseprotsess - neli tundi teostatakse analüüsi. Selleks on vaja aparatuuri ja seda võib lubada endale terviseameti labor, Synlab, keskhaiglate tasemel jne. ootame kiirtestimise süsteemi, mis võimaldab sama analüüsi tuvastada RNA-d ühe tunniga, aga see on ka testimine, mis on vajalik tuvastamiseks juhtumeid. Masstestimine selles kontekstis puudutab eelkõige antikehade leidmist verest. Antikehad tekivad aeglaselt ehk teiste sõnadega see on selle haiguse tagajärg, see on immuunsus. See on meie organismi vastus viirusele. Teame, et need kiirtestid, mis on maailmas levinud, on seinast seina - neid on hästi palju. Need näitavad kahte antikeha - üks hakkab reageerima siis, kui patsiendil tekivad sümptomid, vaikselt tõusevad seitsmendaks päevaks peale seda, kui sümptomid on välja kujunenud. Algfaasis, esimestel päevadel on selle efektiivsus ainult 70%, et suudame tuvastada. Kui on test negatiivne, siis on 100% tulemus, aga see ei tähenda, et tuvastame tegelikult positiivseid patsiente. Sellega peab testima milleks? Populatsiooni tuleb testida selleks, et aru saada, kuhu liigume immuunsusega. Selles mõttes on õige otsus, et tõesti testida palju inimesi, et aru saada, kas on uuesti risk, kas on risk uuesti nakatuda või ei. Populatsiooni testimine näitab, kui paljud on reaalselt juba läbipõdenud ja paljudel on olemas antikehad. Siis teame, kas tuleb järgmine laine või ei, ning võib-olla saame prognoosida juba isegi majanduslikus aspektis oma tulevikku.



CNN viitab Islandi statistikale, kes testib massiliselt, ja isegi kui pooltel ei olevat sümptomeid, USA-s sarnased numbrid 25%, siis maski kandmise kohustamise pööraks pea peale?



Popov: kui vastab tõele, siis pööraks. Kui praegu ütleme kõigile, et kandke maske, siis mida ütleb Eesti rahvas? "Kus need on, andke need meile!" Pean ütlema, et mul neid ei ole praegu taskus.



Kõige olulisem on see, et inimene peab mõistma, et on tal mask või ei, aga ta peab istuma kodus isolatsioonis, ja kui see on võimatu, siis peab hoidma distantsi. Peab rakendama enesekaitsmemeetmeid - käte hügieen eelkõige, maski olemasolu oleks hea. Aga eelkõige Iga inimene peab vastutama oma tegude eest ja peab käituma nagu soovitab valitsus ja terviseamet, ning siis on ikka riskid minimaalsed. Mask meid alati ei kaitse, aga meid kaitseb kaine mõistus ja õige käitumine.



Terviseamet peab siis äkki kommunikeerima, et maske pigem ei ole, mitte, et ärge neid kandke



Popov: Arutame seda kolleegidega. Aga siin kahe otsaga asi - kellel on mask ja kes tunneb, et on võib-olla nakatunud, siis kodus, kui teab, et teised pereliikmed on veel terved ja ei taha neid nakatuda, siis see on positiivne. Aga teades, et meil on Eestis defitsiit, oleks natukene patt seda propageerida. Peame oleme ausad.