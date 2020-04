HIINA MEDITSIINI ARST RENE BÜRKLAND: esimene asi, mida teha, on vähendada stressi ja hirmu 

Me elame huvitaval ajal. Ajal, mis pakub väljakutseid ja võimalusi õppimiseks ning arenemiseks. Millised on siis meie kõige efektiivsemad õppetunnid? Need, mis puudutavad meid sügavalt. Praegune olukord maailmas puudutab kindlasti meid kõiki – mõnda vähem, mõnda rohkem.

Hiina meditsiinis vaadeldakse haigust olukorrana, kuhu oleme jõudnud füüsilise, vaimse või energeetilise keha tasakaalust välja viimise tõttu. Sarnaselt tekib “haigus” ka sotsiaalses ja ühiskondlikus “organismis”.

Tundub, et oleme praegu saanud tervise kohta sõnumi, mida ei saa eirata. Tahame või ei taha, aga see olukord, kuhu oleme jõudnud, näitab, et meil on vaja midagi muuta. Muuta väline ja ka sisemine maailm kohaks, kus on turvalisem, tervislikum ja ohutum elada.

Kuidas seda teha? Kuidas muuta maailma? Üks võimalus on see, mille pakkus välja Hiina filosoof Confucius: “Korra saavutamiseks maailmas tuleb kõigepealt saavutada kord riigis. Korra saavutamiseks riigis tuleb saavutada kord perekonnas. Korra saavutamiseks perekonnas tuleb meil arendada iseennast. Iseenda arendamiseks peab meie süda olema õiges kohas.” Teisisõnu – iga muutus maailmas algab meie seest, iga muutus algab Ideest.

See kõik on ilus jutt, aga kuidas sellega pihta hakata, kui meid halvab hirm või kui oleme haiged? Suuri muutusi ellu viia ja uut maailma üles ehitada on alati kergem ja lihtsam, kui oleme terved ja meil on piisavalt energiat. Aga mida teha selleks, et tervis oleks tugev, et meile ei hakkaks külge viirused või kui hakkavad, kuidas toetada oma füüsilist keha, energiat ja vaimu, et viirustest kiiremini jagu saada?

Esimene asi, mida teha, on vähendada stressi ja hirmu

Imetajate organismi eripära on see, et me funktsioneerime laias laastus kahel erineval režiimil: meil on kas valmisolek põgeneda ja/või rünnata või me oleme rahuolekus.