UNEÕDE SELGITAB: miks me norskame ja kuidas sellest lahti saada? 

Foto: Pixabay

Une kvaliteeti on uuritud ja leitud, et see on seotud ühiskonna üldise stressitaseme, nutisõltuvuse ja ülekaaluga, kuid mõjutajaid on veelgi. Pooled unehäirega inimesed pole kunagi murega spetsialisti abi otsinud, sest nad ei oska oma terviseprobleeme seostada unehäiretega. „Inimene võib olla probleemiga nii harjunud, et ei pruugi ise arugi saada, et tal on pikka aega kestnud unehäire. Sageli on uni olnud vilets aastaid ja inimene jõuab arsti vastuvõtule juba väljakujunenud kroonilise haigusega või pärast infarkti põdemist,“ nendib Nulk. Kui oma katsetused une parandamiseks ei anna esimese kahe kuu jooksul tulemusi, soovitab ta pöörduma abi saamiseks arsti vastuvõtule.