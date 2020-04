EESTI BIOKEEMIK: iga samm võib olla saatuslik, pandeemia edukas läbimine sõltub tervisekäitumisest 

Inimkond on pandeemiatest alati võitjana välja tulnud, aga kahjuks ei kehti see üksikisiku tasandil. “Inimkond on kandnud ja kannab ka praegu olulisi inimkaotusi,” tõdeb biokeemik Peep Palumaa. Aga kuidas läbida pandeemialabürint edukalt? See sõltub professori arvates nii eelnenud kui praegusest tervisekäitumisest, sest iga samm võib olla saatuslik.

Peep Palumaa on tutvustanud Õhtulehele kirjutatud artiklisarjas koroonaviirust, jaganud teadusuudiseid ja andnud ka konkreetseid näpunäiteid, mida teha, et mitte nakatuda. Seekord jagab ta lihtsaid õpetusi iseseisvaks tervisemõtlemiseks ja käitumiseks pandeemia ajal, aga ka tulevikus.

Oleme ülikiiresti sattunud erilisse situatsiooni, pandeemiasse, millega inimkond on varem kokku puutunud vaid kaks korda. Samas lohutab meid teadmine, et inimkond on pandeemiatest ja ka epideemiatest alati võitjana välja tulnud. Kahjuks ei kehti see teadmine iga indiviidi tasandil – inimkond on kandnud ja kannab ka praegu olulisi inimkaotusi.

Iga indiviidi tasandil sõltub pandeemia- või epideemialabürindi läbimise edukus olulisel määral nii tema eelnenud kui ka hetkelisest tervisekäitumisest, milles iga samm võib saada saatuslikuks. Püüan ka seekord tutvustada biokeemial baseeruvat lihtsat tervisekäitumist, mis aitaks meil leida ohutuma tee pandeemialabürindi läbimiseks ja samas aitaks kujundada edasist tervisekäitumist.