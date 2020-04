Ka stress võib tekitada palavikku! 

Dr Oka sõnul pole psühhogeenset palavikku uuritud ja seetõttu pole teada ka selle all kannatajate arv. Arsti kinnitusel on stressipalavik aga üsnagi levinud. Tema patsientidest on suur osa koolistressis vaevlevad jaapani õpilased. Tavaarstid ei suuda stressipalaviku põhjust tavaliselt tuvastada ega seda seetõttu ka leevendada. Dr Oka toonitab: vaja on jõuda stressi põhjuseni. „Kõrge temperatuur on vaid üks sümptomeid, mida stress esile kutsub või süvendab.“