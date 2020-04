LUGEJAKIRI | KARJUV HOOLIMATUS: katke oma neetud näoaugud! 

Nädalavahetusel sain ma siis esimest korda peaaegu 30 aasta jooksul poe ukse taga järjekorras seista. Seekord polnud põhjuseks kauba defitsiit või talongid, vaid elementaarsed ettevaatusabinõud, et takistada koroonaviiruse levikut. Kuigi suurde hüpermarketisse lasti korraga sisse vaid 50 klienti, oli ikka puuviljaleti ääres kõva küünarnukitunne – ju Hiina soolapuhujate C-vitamiini jutu pärast. Heakene küll, õpime, järgmine kord oleme juba ettevaatlikumad.

Ma saan aru, et suurem laar kirurgilisi maske jõuab apteekidesse alles teisipäeval-kolmapäeval ja neid pole veel lihtrahval võtta. Aga käitume ikkagi kui rahvas, kes on põlvede kaupa aganaleiba vintsutanud – raskel ajal on ka vähesest abi.

Ise viskasin näo ette kunagi ammu spordiürituselt saadud torusalli ja keerasin selle kahekorra, et veidi tihedamalt kataks. Asja ajavad ära ka tavaline sall, marlist või isegi t-särgist ja kummipaletest kombineeritud näokate – nende valmistamise juhendeid on Youtube täis! Kui keegi sulle otse näkku aevastab, ega see koroona vastu ei kaitse, aga juhuslikuma kokkupuute puhul viirusega ikka.