KELLE RAVIMIST EELISTADA, KUI KRIIS SÜVENEB? Haiglate eetikakomiteed sõnastasid arstidele juhised, kuidas teha raskeid otsuseid 

"Haigestumiste ja karantiini tõttu on oluliselt häiritud arstide, õdede ja muu haiglapersonali normaalne töötamine ning tarneraskuste tõttu isikukaitsevahendite, ravimite ja muude meditsiinitarvikute kättesaadavus. Kuigi nii riigi kui haiglate tasandil tehakse suuri jõupingutusi, et nimetatud ressursse suurendada ja elanikkonnale kehtestatud liikumispiirangute kaudu COVID-19 levikut pidurdada, võib haiglavoodite, intensiivravi kohtade, hingamisaparaatide, individuaalsete kaitsevahendite ja personali puuduse tõttu tekkida olukord, kus haiglaravi (sh intensiivravi) vajab rohkem inimesi kui haiglad suudavad pakkuda," kirjeldas Erikson.

Dr Kristo Eriksoni sõnul on sarnaste soovituste koostamine COVID-19 pandeemia olukorras tavapärane praktika üle maailma, näiteks on kiirabi ja intensiivravi ressursside jaotamise põhimõtted juba kaardistanud Austria, Belgia, Itaalia, Saksamaa, Suurbritannia ja Šveits.

“Selline ettevaatav käitumine on kriisiolukorras loogiline samm, et olla valmis stsenaariumiteks, mis loodetavasti kunagi Eestis ei rakendu ja mille vältimiseks saab oma panuse anda iga Eesti inimene, kui ta püsib kodus, järgib eriolukorra reegleid ja hoolitseb selle eest, et koroonaviirus ei leviks,” lausus Erikson.

“Meie ühine vastutus on seista selle eest, et mõnes Eesti haiglas ei tekiks ressursside nappust ja arstid ei peaks hakkama langetama eetiliselt raskeid valikuid ja otsuseid. Omalt poolt saan kinnitada, arstidena teeme me ka kõige kriitilisemas olukorras kindlasti kõik selle nimel, et päästa iga inimese elu.”