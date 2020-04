LÄBIPÕLEMISTE LAINE: õdedel on mure nii enda, pere kui ka patsientide pärast  

Elu peab jätkuma ka pärast kriisi

Õdede Liidule laekuva tagasiside alusel võib eeldada, et kriisiga kaasneb õdede ületöötamise ja läbipõlemise laine. Ka õdedel on mure nii iseenda, pere kui ka patsientide pärast. Inimestel on aga vaja õdesid ka pärast kriisi, et kvaliteetne töö tervishoius saaks jätkuda.

Jälgigem ka iseennast – kui oled piiri ületamas, püüa võtta lisaks mõni tund magamiseks, jäta kõrvale kõik tegevused, mida ei pea hädasti tegema, delegeeri lapse või vanaema aitamine mõnele teisele sugulasele. Abivajaja, kes vajab ise abi, ei saa enam teistele abi anda.

Eesti rahvas, palun mõelge iseenda ja lähedaste kõrval ka õdede ja teiste tervishoiusüsteemis töötavate inimeste peale. Mõistame, et teadmatust, mis saab ja kaua see kõik kestab, on raske taluda.