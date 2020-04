HAMBAARST SOOVITAB: lihtsad reeglid, kuidas hoida laste hambad kriisi ajal terved 

Suukool on haigekassa ja hambaarstide liidu koostöös sündinud projekt, mis seisab hea selle eest, et Eesti laste hambad oleksid terved. Meie saame nõu anda, kuid tuleb tegutseda lastel ja nende vanematel. Hammaste tervena hoidmises pole midagi keerulist, on lihtsad reeglid, mida tasub teada ja järgida. Eriti oluline on kodune ennetustöö praegusel ajal, mil koroonaviiruse levikuohu tõttu ei ole võimalik hambaarsti juures käia, välja arvatud ainult esmaabi saamiseks.

"Kõige tähtsam on teha kahte asja: korralikult hambaid pesta ja toidukordade vahel mitte näksida," rõhutab hambaarst Kati Vald. Foto: Erakogu

Miks on magus hammastele halb? Nii nagu me ise, saavad ka suus elutsevad mikroobid suhkrust palju energiat, mille tagajärjel toodavad nad pikka aega hapet. See omakorda muudab hambaemaili nõrgemaks. Just seepärast on pulga- ja lutsukommid hammastele kõige kahjulikumad maiustused, kuna suhkur on pikalt suus ja annab mikroobidele jõudu juurde.

Paljud valmistooted, mis on küll näiliselt tervislikud, sisaldavad hulgaliselt peidetud suhkruid. Ka populaarsed kohukesed, magustatud jogurtid, mahlajoogid jms sisaldavad sama palju suhkrut kui suhkrurikkad magustoidud. Pooleliitrises karastusjoogis võib lisatud suhkruid olla kuni 65 grammi ehk 13 teelusikatäit! Kas paneksime 13 teelusikatäit suhkrut vee sisse, segaksime läbi ja jooksime ära? Ilmselt mitte. Siit algabki teadlikkus ja oskus teha õigeid valikuid.

Seega, ole teadlik ja pea magusaga piiri. Veelgi enam, ole toitumisega lapsele eeskujuks. Võimalusel väldi toitudesse ja jookidesse suhkru, mee või siirupi lisamist. Väikelaste vanematel soovitan maiustused asendada töötlemata köögiviljade, näiteks porgandi, kapsa ja kaalikaga – need aitavad treenida ka lapse suulihaseid. Pea meeles, et imiku- ja väikelapseiga on oluline harjumuste ning maitse-eelistuste kujundamise aeg.

2. Janu korral joo vett. Igal ajal joomiseks sobib ainult ilma lisanditeta puhas vesi. Kõiki teisi jooke tarvita söögikorra ajal, sest igasugune muu jook – piim, smuuti, mahl (isegi kodune õuna-, ploomi- või muu mahl, kuhu ei ole lisatud ühtegi grammi suhkrut) – on hammaste jaoks nagu uus söögikord. Kui hambad peavad liiga sagedasti võitlema happerünnakuga, ei ole neil piisavalt aega, et suus olevat keskkonda neutraliseerida.