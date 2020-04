Eesti arstid: kiirtestid on ebausaldusväärsed, neid ei peaks müüki lubama 

Praeguses olukorras, kus iga riiklikul tasemel tehtud otsus mõjutab kogu elanikkonda, on väga tähtis, et otsused tugineksid ekspertide hinnangutele, seisis Eesti arstide liidu pressiteates.

Arstide erialaseltsid nendivad, et antikehi määravate kiirtestide suhtes on inimestel suured ootused. Nende abil loodetakse kindlaks teha haiguse põdemise tagajärjel tekkinud immuunsust, et objektiivselt hinnata liikumispiirangute vajalikkust. Kahjuks ei anna olemasolevad seda tüüpi kiirtestid täpseid ja selgeid andmeid, ega saa seetõttu olla ei üksikisiku ega riigi tasandil tehtavate otsuste aluseks, hoiatavad arstid.