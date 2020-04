Terviseamet tegi ettepaneku kehtestada Hiiumaale täiendavaid piiranguid 

Terviseameti esindaja Ester Öpik ütles pressikonverentsil, et eriolukorra juhile tehti ettepanek kehtestada Hiiumaal täiendavad liikluspiirangud et takistada koroonaviiruse levikut. "Seda meedet soovitame ennekõike kaitsemeetmena ja see on mõeldud sealse elanikkonna kaitse. Teame, et Hiiumaal elab palju eakaid ja kui seal tekib sarnane levik nagu mõnes teises kõrge näiduga piirkonnas, siis saare isolatsiooni ja tervisesüsteemi arvestades, ei saadaks viiruse leviku tõkestamisega hakkama. Tegu on enneteva meetmega."

Hiljem ajakirjanike küsimustele vastates, ütles Öpik, et Hiiumaal soovitatakse rakendada sarnaseid piiranguid, mis Saaremaal - täiendavad liikumispiirangud 2+2 reegli range rakendamine. Hiiumaa ja mandri vahel jääks käima ainult kaubavedu, reisijatevedu lõpeks. "Kõik on selleks, et ei juhtuks sama, mis Saaremaal."

Öpik lisas, et terviseameti jälgimisel on üle kolme tuhande inimese, kes on olnud lähikontaktsed positiivse proovi andnud inimestega. "Töö nendega on oluline, sest nende kaudu võib viirus edasi levida."

Terviseameti esindaja ka ütles, et apteekidesse tulevad maskid on vajalikud eelkõige haigetele, aga ka kohtades, kus kokkupuutepunkt teiste inimestega on suur. "Mask on lisakaitse, teise vahendeid nagu näiteks kätepesu ja 2+2 meedet ei tohi unustada." Öpik ka toonitas, et haiged ja riskirühmas olevad inimesed ei tohiks ise makse ostma minna, vaid seda tuleb paluda teha pereliikmetel ja lähedastel. Ta ka toonitas, et sportimise ajal ei tasu maski kanda, sest see lisab kehale täiendavat koormust.

Öpik ütles, et kui inimene saab haiglast välja, vaatab raviarst tema üle ja otsustab, kas peab talle täiendavaid piiranguid rakendama, sest iga haiglast lahkuva inimese terviseseisund on erinev. Mõned peavad veel kodus olema ja jälgima karantiinireegleid, teised saavad minna igapäevase rütmi juurde.