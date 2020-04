DR VASSILJEVI NÕUANNE | Pea valutab nädalate kaupa – kas see on migreenist või kõrgest vererõhust? 

Praeguste küsitluste järgi suurel osal rahvast see paanikat ei tekita. Ongi õige, rahulikult ja mõistlikult tuleb täita väljakuulutatud korraldusi, need on teadjate inimeste poolt paika pandud ja ikka teie huvides.

Eks radikuliit olegi selline kevadise peenrakaevamisaja alguse tundemärk. Ei tea, kuidas nad vanasti proovisid mätta kündmisvalmidust palja tagumikuga, ju oli vastav kehaosa paremini pargitud, ja nimetati ka õige nimega, millise siinkohal peene hingeeluga toimetaja ilmselt maha tõmbaks. Nii et hõlmad koomale, rahvas. Hoides ennast sa kaitsed teisi, ja hoides teisi kaitsed ennast – öeldud küll viiruse kohta, aga radikuliidi pärast arsti ja apteegi vahet rännata pole epideemia ajal ka kuigi tark tegu.

Ja meie siin jätkame tavapärastele küsimustele vastamist, mis head inimesed siia saadavad.

"Olen 83aastane memm, ja mul on perearst diagnoosiks pannud migreeni. Sest et vererõhk on mul kõrge ja peavalud vahel nädalate kaupa. Ja ravida polevat võimalik. Praegu muidugi perearstile ei pääse, sellepärast küsin teie arvamust."

Loodetavasti istub 83aastane memm kenasti kodus, nii nagu riskirühma liikmele kohane. Aga arstiteaduse seisukohalt on see huvitav juhtum. Migreen on eluaegne haigus, mida iseloomustavad tugevad peavalud, tihti pea ühes pooles, valuhoo võib vallandada närvipinge, müra, külm või mõni muu põhjus, aga haigus ise algab tavaliselt kahekümnendates eluaastates.

Migreeni põdesid mitmed ajaloos tuntud isikud, näiteks Pontius Pilatus ja Napoleon, kusjuures ikka noorpõlvest peale ja elu lõpuni, aga et migreen kaheksakümne kolmeselt algab – no taoline juhtum väärib meditsiini ajaloos kajastamist.