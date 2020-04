KAS KASS JA KOER VÕIVAD TASSIDA KOROONAVIIRUST KOJU? Epidemioloog selgitab, kuidas käituda praegu lemmikloomadega  

Kuna kuulute koroonaviirushaiguse riskirühma, siis on mõistlikum hoida kass ainult toas, nii nagu isegi peate olema. Tõepoolest on võimalik, et väljas uitav kass toob mõne viiruse – kas see on just uus koroonaviirus – tuppa kaasa. Senini ei ole siiski teada, et nakatunud lemmikloom oleks oma peremeest nakatanud.