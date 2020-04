Müüki saabus 2,5 miljonit kaitsemaski! Minister Aab: ei ole mõistlik hankida suuri varusid, sest maske tuleb juurde  

„Tunnustan hulgimüügifirmasid, kes koostöös varustavad näomaskidega enamuse Eesti apteekidest," ütles eriolukorra tööde juht, riigihalduse minister Jaak Aab. "Kuna tegemist ei ole meditsiinilise vahendiga, pole vajalik rakendada riiklikku müügipiirangut. Küll on hulgimüügifirmad andnud apteekidele soovituse ühe ostuga müüa mitte üle ühe karbi ehk 50 maski. Ka on erinevad ettevõtjad lähiajal tarnimas Eestisse kaitsemaske piisavates kogustes, et mitte rakendada karmimaid müügipiiranguid."