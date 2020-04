DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha põlvevaluga? 

Ehitaja amet pole jah kerge, iga ilmaga väljas, aga õigeid võtteid tuleb kasutada. Raskusi tassides korraga vähem selga-sülle võtta ja käia mitu korda, aga väiksema koormaga. Kasutada õigeid riistu, õiget riietust – mina pole sel alal asjatundja, kuid tihtipeale on asi kiirustamises ja hoolimatuses.

Ning kuuekümneselt on siiski veel varavõitu invaliidiks hakata, nii et arsti juures tuleb ära käia, röntgenid ja analüüsid teha ning diagnoosi täpsustada. Ehk pole veel midagi hullu. Tuletame meelde – vanasti nõuka-ajal oli raske töö tegijatel kord aastas sanatoorne ravi peaaegu et kohustuslik, ja sugugi mitte ilmaasjata. Tänapäeval muidugi maksab raha, aga kui tervist pole, siis jääb ju teenistusest hoopis ilma.