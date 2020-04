SUUR SEGADUS MASKI KANDMISE SOOVITUSTEGA. Epidemioloog teeb selgeks, millal on tõesti mõttekas see ette panna 

Uus koroonaviirus levib hingamisteedest väljunud aerosooliga õhu kaudu ruumis kuni kümne meetri kaugusele ja säilib ruumiõhus kuni kolm tundi. Lisaks muudele nakatumist ennetavate meetmetele on üheks võimaluseks kanda kaitsemaski – et vältida õhu kaudu viiruse sattumist inimese hingamisteedesse või takistamaks haige inimese hingamisteedest väljunud aerosooli sattumist ümbritsevasse õhku ning sealt lähedal viibivate inimeste hingamisteedesse ja nende nakatamist.

Kogu maailm juhindub maskide kasutamisel kogukonna ehk igapäevase tegevuse tasandil Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juhistest. WHO juhised ütlevad, et meditsiiniliste ehk kirurgiliste maskide kandmine on ainult üks meede vältimaks hingamisteede ehk respiratoorseid nakkusi, sealhulgas uut koroonaviirushaigust.

Ainult maski kandmine pole nakatumise vältimiseks piisav – tuleb ka käsi pesta või desinfitseerida ja rakendada muid ennetusmeetmeid. WHO ütleb selgelt ka seda, et maski kandmine juhtudel, kui see pole näidustatud, võib tekitada inimesel väära ohutustunde.

"Ainult maski kandmine pole nakatumise vältimiseks piisav," ütleb epidemioloog Kuulo Kutsar. Foto: Arno Saar

Maskide vale kasutamine ja näole sobitamine vähendab aga nende kaitseefektiivsust. Meditsiiniliste maskide kaitseefektiivsuse kohta on tehtud vähe uuringuid, kuid SARSi epideemia ajast pärinevad kanadalaste andmed väidavad, et maskide kaitseefektiivsus oli kuni 85% juhul, kui neid kasutati õigesti. Selgituseks – erinevate respiraatorite kaitseefektiivsus on 95–99%. Siiski ei taga ükski mask ega respiraator täielikku nakkusohutust.

Kus ja millal maski kanda?