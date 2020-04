PÜSI SELGE PEAGA! Uus veebipõhine programm aitab vähem juua või sellest üldse loobuda 

Meie igapäevane käitumine on suurelt jaolt harjumuste kogum. Paraku ei ole kõik harjumused meile kasulikud ja selleks, et saaksime elada elu, mida me soovime, tuleb teadlikult tegeleda oma harjumuste muutmisega. Enda automaatseid tegevusi inimesed enamasti ei märka ja selliste käitumisviiside muutmine nõuab pingutamist.

Alkoholi liigtarvitamine ei tähenda alati sõltuvust

Sageli on joomise puhul tegu käitumuslike harjumuste ja alateadlike mõttemustrite järgimisega. Automaatseks muutunud mõtted ja teod ning uskumused enda kohta panevad meid arvama, et teisiti teha pole võimalik või ei sõltu see meist endist.

Joomise vähendamine või lõpetamine on alati muutuste protsess, mis nõuab meilt enese teadvustamist, oskusi ja tahet. Kahjuks ei ole enamikul inimestest kodust ega koolist kaasa antud oskusi ei eneseanalüüsiks ega muutuste juhtimiseks. Hätta sattudes oleks parim leida psühholoogilist abi, kuid paraku on needki võimalused Eestis piiratud. Lisaks ei soovi inimesed sageli oma alkoholiprobleemiga spetsialistide poole pöörduda. Just sel põhjusel on IT-spetsialistid ja psühholoogid üle maailma välja töötanud veebipõhiseid lahendusi, et pakkuda vaimse tervise valdkonnas eneseabi võimalusi.

Eneseabiprogramm pakub tuge ja lahendusi

Tervise Arengu Instituut on sulle mõeldes välja valinud parima rahvusvahelise eneseabiprogrammi „Selge“, mis tugineb tõenduspõhistele teraapiameetoditele. Programm on kohandatud Eesti oludele ja selle mõju on uuritud mitmes riigis, sh Eestis. Tervise Arengu Instituut avab selle kõigile tasuta ja anonüümseks kasutamiseks veebiaadressil https://selge.alkoinfo.ee/.

Kui oled üks neist, kes tarvitab alkoholi – olgu tähistamiseks, lõõgastuseks või lohutuseks –, siis julgustame sind programmiga liituma, et oma alkoholiga seotud harjumusi paremini tundma õppida.