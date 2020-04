EESTI BIOKEEMIK HOIATAB: koroonaviirus võib olla inimest nakatavate viiruste seas absoluutne maailmameister! 

“Kas viiruste ülim eesmärk on inimkond hävitada?” küsib oma artiklis biokeemik Peep Palumaa. Ta on kindel, et küllap saab inimkond võitu ka koroonaviirusest põhjustatud pandeemiast, kuid praegu ei oska keegi isegi ennustada, kui kaua kestab võitlus ja kui suur on ohvrite arv. Kuid inimkond peab kindlasti üle vaatama oma prioriteedid ja prioriteediks number 1 peab saama tervis.

Ka seekord alustaksin COVID-19-ga seotud teadusuudisega, mis on jällegi nii positiivne kui ka mõnes mõttes negatiivne. Rahvusvaheline teadlaskollektiiv (USA, Suurbritannia, Austraalia) võrdles COVID-19 genoomi teiste sarnaste viiruste genoomidega ja järeldas, et COVID-19 on tekkinud loodusliku evolutsiooni teel (1). Seega pole tegu laboratoorse geenitehnologilise manipulatsiooni või biorelvaga, mis on positiivne uudis, kuna vähendab asjatut militaarset kartust. Selle uudise tõttu kaotavad aga vandenõuteooreetikud töö ja ka paljud teised inimesed ning mõned poliitikud on nõutud, sest äkitselt pole enam “süüdlast”, kelle poole näpuga näidata.

Nendel inimestel ei tasu muretseda, sest ka sel korral on “süüdlane” ikka olemas ja see on Loodus. Süüdlane Loodus pole aga teinud midagi erakordset – ta on järjekordselt kinnitanud, et bioloogiline evolutsioon toimub ja teatud bioloogiliste objektide vallas bioloogiline liigirikkus ei vähene, vaid isegi suureneb.

Lisaks liigirikkuse suurendamisele on Loodus seekord näidanud ka oma võimekust ja loonud erakordselt efektiivselt paljuneva ja leviva bioloogilise objekti, mis oma koopiaarvult võib hetkel olla absoluutne maailmameister inimest nakatavate viiruste seas.