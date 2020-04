KARDAD NAKATUDA? Selline kätepesu ja antiseptika tagavad tõhusa kaitse viiruste vastu 

Südameapteegi e-proviisor Aleksandr Sei sõnul tuleks antiseptikumi doseerida ligikaudu 3 ml ja kanda see kätele laiali, alustades peopesade hõõrumisest ja liikuda seejärel sõrmedeni ning kõigi muude käeosadeni. "Hõõruge käsi hoolikalt vastamisi 30 sekundit või kuni käed on kuivad."

Foto: Robin Roots

Peale puhastamise ja desinfitseerimise on vaja oma käsi regulaarselt niisutada, et hoida nahk terve ja elastne. "Sagedasem käte pesu vee ja seebiga ning desinfitseeriva aine kasutamine võivad muuta käed kuivaks, tekitades nahalõhesid, mis on otsetee bakteritele ja nahapõletike tekkeks," selgitab Sei. Et kätekreemi kasutamine meelest ei läheks, soovitab proviisor hoida kreemituubi alati enda lähedal või kraanikausi äärel.

"Määri kreem kätele masseerides, nii ergutad käte vereringet," soovitab Sei ja lisab, et mida kuivemad on käed, seda rohkem kreemi imendub naha sisse.

"Apteekides on erinevad pesuained, hoolustooted ning desinfitseerimise võimalused tundliku nahaga inimestele, mis tagavad nii hügieeni kui ka terve naha," selgitab proviisor. Spetsiaalseid pesu- ja nahaooldustooted on ka neile, kellel on dermatiit ehk nahapõletik. "Kui näed, et käenahk on saanud kahjustada, on muutunud kuivaks ja karedaks või tekkinud lausa lõhed, siis saad küsida nõu e-apteegi keskkonnast," soovitab proviisor. Apteekrid aitavad valida õiget pesutoodet, niisutuseks kreemi või sobivat desinfitseerimisainet. "Viiruse leviku parimaks takistamiseks soovitame apteegitooted tellida kontaktivabalt koju kulleriga."