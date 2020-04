Perearst Karmen Joller: kaitsemaski valesti kandmine on kordades ohtlikum kui selle mittekandmine 

Õhtuleht avaldab perearsti Facebooki postituse täismahus muutmata kujul.

Käisin täna kolmes poes. Pühadeaja kohta oli poodides erakordselt vähe inimesi.

Päris palju inimesi kannab maske, minu silma alla sattus umbes sadakond maskikandjat. Nägin KOLME inimest, kellel mask oli õigesti ees. Respiraatoritega oli seis tunduvalt parem.

Vead, mida nägin:

Mask on tagurpidi ees (traat on lõua all).

Maski traat ei ole korralikult või pole üldse ümber nina vajutatud. Prillid on udused - õigesti paigaldatud maski korral prillid uduseks ei lähe.

Mask asub liiga madalal - katab vaevu või ei kata üldse ninasõõrmeid.

Maski alumist serva pole lõua alla tõmmatud.

Mask on tervenisti lõua all või ripub kaelas. Üks naine rääkis telefoniga, mask tolknes kõrva küljes ja lehvis naise liigutuste taktis edasi-tagasi.

Kuna mask on valesti pandud või on seda keeruline reguleerida, ei püsi see hästi ees. Palju kohendati maske, seejärel katsuti midagi muud, sh käsipuid või poes olevat kaupa. Üks naine minu ees vajutas "maskise" käega kaarditerminali PIN-koodi.

Palju oli stiilseid kangast maske. Kui neil ka oli ülemises servas traat, siis seda polnud õigeks reguleeritud. Ühest Rimi töötajast oli kahju kohe - maski aasad tõmbasid kõrvad laiali ja kõrvad olid punased ja ilmselgelt oli tal valus. Kassapidaja tööpäeva pikkust arvestades peaks tal kindlasti olema mugavam mask, ja maski tuleb päeva jooksul päris mitu korda vahetada. Kassa ette oli paigutatud pleksiklaasist sein, mis juba iseenesest annab hea kaitse.

Maski kandmisega peavad kaasnema refleksi tasemele harjutatud hügieeniharjumused!