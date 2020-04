PEREARST MADIS VESKIMÄGI: kõiki ei saa telefoni teel ravida 

Madis Veskimägi kirjutab oma Facebooki-lehel patsiendist, kes vigastas kätt terava klaasiga ja kelle haava oli vaja õmmelda. “Just samal ajal, kui ukerdasin oma purjekaga, tuli telefonikõne, millest algas omaette lugu," kirjutab perearst. Patsiendiga juhtunud õnnetusest kirjutades rõhutab perearst kõigepealt, et meid varitsevad ka muud ohud peale koroona ja ettevaatus tasub alati ära. “Õnnetus ikka veidi hüüab tulles. Ja teiseks, puhtisiklik vaatevinkel – elul on teinekord meiega päris huvitavad plaanid, märksa huvitavamad, kui meie esialgsed ja tillukesed kavatsused. Juhtumisi on töö hobi ja seetõttu ei peagi õnneks tööl käima. Ja kolmandaks – kõiki ikka telefoni teel ka ei ravi."