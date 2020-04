Terviseamet: ööpäevaga lisandus 29 positiivset Covid-19 analüüsi, suri kolm inimest

15. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 147 inimest, kellest 10 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 117 inimest. Viimase ööpäeva jooksul suri Eestis COVID-19 tõttu 3 inimest: Ida-Viru Keskhaiglas ravil olnud 79aastane naine, Kuressaare haiglas olnud 81aastane mees ja Pärnu haiglas olnud 65aastane mees. Lisaks on selgunud, et 10. aprillil erinevate kaasuvate haigustega surnud 83aastase mehe COVID-19 testitulemus oli positiivne. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 35 inimest.